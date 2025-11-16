پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای اسلامی شهر سرعین گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۰هزار متر مربع آسفالت ریزی در شهر سرعین انجام شد و همچنین ۷ معبر این شهر باهمکاری مردم بازگشایی زیرسازی و آسفالت شد که دراین راستا ۱۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد شهر داری سرعین هزینه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بذری بر تسهیل روند عملیات اجرایی پروژه ها در سرعین تاکید کرد وگفت:دراین زمینه اعتبارات لازم هم تامین شده است
رئیس شورای اسلامی شهر سرعین با اشاره به حضور استاندار اردبیل و هیأت همراه در سرعین، گفت:این بازدید فرصت ارزشمندی بود تا مجموعه پروژههای عمرانی و خدماتی شهرداری که طی ماههای اخیر اجرا شده، بهصورت میدانی مورد بررسی قرار گیرد وحمایت های استاندار اردبیل در توسعه سرعین قابل قدردانی است
وی گفت :اجرای این پروژه ها نقش اساسی در روانسازی ترافیک و کاهش گرههای شهری خواهد داشت.
رئیس شورای اسلامی شهر سرعین افزود:اتکای کامل به منابع داخلی نشاندهنده مدیریت مالی دقیق و انضباط اقتصادی در شهرداری سرعین است که این دستاوردها نتیجه تلاش شبانهروزی مجموعه شهرداری، همراهی شورای شهر و مشارکت مردم است.
بذری با قدردانی از حمایت مسئولان شهرستان خاطرنشان کرد: رضایت شهروندان مهمترین انگیزه مدیریت شهری است و با تکیه بر اعتماد مردم، مسیر توسعه و بهبود زیرساختهای شهری با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی گفت:با حمایتهای استاندار و همراهی مردم، آینده سرعین را روشنتر از همیشه میدانیم و تلاش میکنیم چهرهای شایسته برای این شهر گردشگری رقم بزنیم.