سه فضای آموزشی جدید در شهرستان اهواز به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: در راستای اجرای طرح «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» و با هدف ارتقای سرانه آموزشی در مناطق کمبرخوردار، سه فضای آموزشی جدید با مجموع ۸ کلاس درس و با مشارکت بنیاد علمی و آموزشی قلمچی در شهرستان اهواز به بهرهبرداری رسید.
سعیدی پور ادامه داد: این پروژهها شامل تکمیل و توسعه سه کلاس درس دبستان رضوان عین ۲ اهواز، تکمیل و توسعه سه کلاس درس دبستان تقویفر در کوی مندلی، و توسعه دو کلاس درس در هنرستان حضرت خدیجه اهواز است که با هدف کاهش تراکم دانشآموزی و ایجاد فضاهای استاندارد آموزشی اجرا شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت افتتاح این پروژهها اظهار داشت: «توسعه فضاهای آموزشی استاندارد در مناطق کمبرخوردار از اولویتهای اصلی ما در طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی است. بهرهبرداری از این واحدهای آموزشی، گام مؤثری در افزایش کیفیت یادگیری و کاهش تراکم دانشآموزی در مدارس اهواز محسوب میشود.»
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان خاطر نشان کرد: با افتتاح این سه فضای آموزشی، ظرفیت پذیرش دانشآموزان در مناطق هدف افزایش یافته و بستر بهرهمندی آنان از کلاسهای درس ایمن، استاندارد و مجهز فراهم شد. این اقدامات در راستای تحقق عدالت آموزشی و پاسخگویی به نیاز فزاینده جمعیت دانشآموزی شهرستان اهواز اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.