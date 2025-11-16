یزد در جمع پنج استان برتر کشور در ارائه خدمات سلامت
براساس نظرسنجی سراسری وزارت بهداشت از میزان رضایت مردمی، استان یزد موفق به کسب رتبه چهارم در ارائه خدمات سلامت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه این ارزیابی بر پایه ثبت نمره توسط مردم انجام شده، گفت: یزد در حوزه خدمات و عملکرد بیمارستانهای دولتی و خصوصی رتبه پنجم و در مجموع شاخصها رتبه چهارم کشور را به دست آورده است.
دکتر محمود نوری شادکام افزود: میانگین رضایتمندی از خدمات سلامت در سطح کشور برآورد شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به نتایج آخرین نظرسنجی وزارت بهداشت در خصوص سطح رضایتمندی مردم از خدمات دانشگاههای علوم پزشکی افزود: در این ارزیابی که میان۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر از مراجعهکنندگان هر دانشگاه انجام شد، دانشگاه علوم پزشکی یزد با کسب نمره ۶۱ (۷۲ درصد) موفق به کسب رتبه چهارم کشور شد.
به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با نمره ۶۲٫۹ رتبه نخست را به دست آورده است.
دکتر نوری شادکام با اشاره به نقاط قوت و ضعف عملکرد حوزه سلامت استان گفت:در برخی حوزهها مانند اعتباربخشی بیمارستانها پیشرفت قابل توجهی حاصل شده، اما در بخشهایی همچون نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، لوازم آرایشی و شیمیایی و همچنین دریافتهای خارج از تعرفه هنوز نیاز به کنترل و نظارت جدیتر وجود دارد.
وی همچنین به نتایج اعتباربخشی بیمارستانهای استان اشاره کرد و افزود:بیمارستان خاتمالانبیا یزد که پیش از این رتبه دو داشت، موفق به کسب درجه یک و درجه عالی شد ویمارستان بهاباد نیز که پیشتر فاقد رتبه بود، درجه دو اعتباربخشی را کسب کرد.
در ادامه مراسم، دکتر زارع معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز با تشریح وضعیت بیمارستانهای استان گفت:هماکنون ۱۴ بیمارستان دولتی، یک بیمارستان تأمین اجتماعی، دو بیمارستان خیریه شامل سیدالشهدا و گودرز و چهار بیمارستان خصوصی در استان فعال هستند و علاوه بر مردم یزد، بیماران شرق و جنوب شرق کشور نیز به این استان مراجعه میکنند.
وی هدفگذاری اصلی حوزه درمان را دستیابی بیمارستانهای استان به درجه یک برتر عنوان کرد و افزود:هر دو سال یک بار ارزیابی اعتباربخشی بیمارستانها صورت میگیرد و امسال دو بیمارستان که پایینترین رتبه را داشتند، موفق به ارتقا شدند.
معاون درمان دانشگاه تأکید کرد:کیفیت زمانی معنا دارد که بیمار پس از خروج از بیمارستان احساس رضایت داشته باشد و در صورت نیاز مجدد همان مرکز درمانی را انتخاب کند.
در پایان، از کارشناسان و مسئولانی که هر روز برای ارتقای کیفیت بیمارستانها تلاش میکنند، تجلیل شد.