ماموران ایستگاه بازرسی در محور تبریز -سلماس موفق به کشف و توقیف بیش از ۴۰۰ کیلوگرم ران مرغ فاسد و فاقد مجوز بهداشتی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی سلماس با اعلام این خبر گفت: ماموران ایستگاه بازرسی رختار در حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور تبریز - سلماس به ۲ دستگاه خودرو سواری مشکوک و آنان را متوقف کردند.

سرهنگ مظلومی افزود: در بازرسی از خودرو‌های مذکور ۴۷۰ کیلوگرم ران مرغ فاسد و فاقد مجوز قانونی کشف شد .

وی گفت: در این پرونده ۲ نفر متهم دستگیر و ۲ دستگاه خودرو توقیف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ مظلومی در پایان خاطر نشان کرد: پلیس در برخورد با کسانی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازند هیچگونه مماشاتی انجام نمی‌دهد و مردم می‌توانند هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.