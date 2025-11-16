به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره با افزایش دو برابری تیم‌های شرکت کننده ۴۸ تیم حضور یافتند. رقابت‌ها در شهر الریان و در دو ورزشگاه برگزار می‌شود. ابتدا تیم‌ها در ۱۲ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیم‌های اول و دوم به همراه ۸ تیم سوم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه یافتند. قطر برای اولین بار حضور در جام جهانی نوجوانان را تجربه کرد. نتایج و برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح اعلام شد:

*** دور یک شانزدهم نهایی:

سنگال ۰ - ۱ اوگاندا

کره جنوبی ۰ - ۲ انگلیس

ایتالیا ۲ - ۰ چک

ژاپن ۳ - ۰ آفریقای جنوبی

آلمان (قهرمان دوره قبل) ۰ - ۱ بورکنیافاسو

ونزوئلا ۱ - ۲ کره شمالی

اتریش ۲ - ۰ تونس

کرواسی ۱ - ۱ ازبکستان (در ضربات پنالتی ۳ - ۴ به سود ازبکستان)

** برنامه - دور یک چهارم نهایی:

* سه شنبه ۲۷ آبان:

ایتالیا - ازبکستان

اوگاندا - بورکینافاسو

مکزیک - پرتغال

برزیل - فرانسه

سوئیس - ایرلند

کره شمالی - ژاپن

اتریش - انگلیس

مالی - مغرب

- در جدول گلزنان آنیسیو کابرال از پرتغال با ۵ گل صدرنشین شد و رنه میتونگو از تیم بلژیک، ساموئله ایناچو از ایتالیا، کیم یو جین از کره شمالی، ریگان هسکی از انگلیس و ویت شکرکون از چک با ۴ گل به طور مشترک سوم هستند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم آلمان با شکست فرانسه قهرمان شد و تیم مالی در رده سوم قرار گرفت.

- تیم ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که مقدماتی جام جهانی نیز محسوب می‌شد، با نتایج ضعیف از دور گروهی حذف شد.

- در فوتبال جام جهانی نوجوانان که از سال ۱۹۸۵ تاسیس شد، تیم نیجریه با ۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های برزیل با ۴ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و غنا با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم هستند. مکزیک نیز با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی چهارم است. تیم‌های شوروی سابق، عربستان، فرانسه، سوئیس، انگلیس و آلمان نیز هر یک موفق شده‌اند یک بار قهرمان جهان شوند. مسابقات در سال ۲۰۲۱ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.

تیم ایران در ۴ دوره در سال‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۳ در جام جهانی نوجوانان شرکت کرده است که در سال ۲۰۰۱ در دور گروهی و در سه دوره ۲۰۰۹، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ در دور یک هشتم نهایی حذف شد. نوجوانان ایران در سال ۲۰۱۷ تا یک چهارم نهایی صعود کرده و در رده بندی مجازی پنجم شدند. عملکرد ایران در تاریخ جام جهانی نوجوانان ۲۰ بازی، ۹ برد، ۳ تساوی و ۸ شکست، ۳۳ گل زده و ۲۴ گل خورده است.