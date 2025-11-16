پخش زنده
آرزو جعفری دانشجوی مقطع کارشناسیارشد رشته جهانگردی و دبیر کانون محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی تندیس فداکاری ملی دانشجویان سراسر کشور را را دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه، مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به برگزیدگان چهاردهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران، افزود: از مجموع دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها ۳ دانشگاه محقق اردبیلی، نیشابور و صنعتی اصفهان موفق به کسب تندیس ملی فداکاری شدند که در این میان آرزو جعفری دبیر سابق کانون هلال احمر و دبیر فعلی کانون محیط زیست به عنوان دانشجوی فداکار موفق به کسب تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران شد.
دکتر عادل آزاددل با بیان اینکه این رویداد همه ساله به همت جهاد دانشگاهی برگزار میشود، گفت: این رویداد ملی امسال با محوریت دفاع مقدس ۱۲ روزه و کنشگری دانشجویان در امداد و نجات هموطنان و نیز در حوزههای امدادرسانی داوطلبانه در حوادث طبیعی یا غیرمترقبه، فعالیتهای داوطلبانه در امور خیریه و مقابله با آسیبهای اجتماعی، اهدای عضو و اهدای خون، محرومیت زدایی و اشتغال زایی، سلامت و توانبخشی و حفاظت از محیط زیست با حضور مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولان نهادهای ملی و سازمانهای مردمنهاد به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.
آزاددل تصریح کرد: آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران با هدف ترویج و پاسداشت فرهنگ فداکاری، ایثار، شجاعت و نوعدوستی در میان دانشجویان کشور همه ساله به همت جهاد دانشگاهی کشور برگزار میشود.
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی یادآور شد: این رویداد بستری است برای معرفی و تجلیل از دانشجویانی که با روحیهای ایثارگرانه درحوزههای مختلف اجتماعی، امدادی، محیط زیستی، سلامت، آموزش و ... به فعالیتهای داوطلبانه پرداختهاند.