به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا حنیفی طوبستانی با حکم استاندار گیلان در مراسمی به عنوان شهردار جدید شهر ضیابر معرفی و از زحمات فاطمه جعفری به عنوان سرپرست شهرداری این شهر قدردانی شد.

مدیر کل امور شهری و شورا‌های استانداری گیلان در مراسم معارفه شهردار جدید شهر ضیابر، با اشاره به اینکه شهرداری‌های گیلان به سامانه الکترونیک شهرسازی متصل می‌شوند، گفت: حذف مراجعات حضوری شهروندان و تسریع در رسیدگی به کار‌های مردم از اهداف این طرح است.

کاظم یوسفی با بیان اینکه مدیریت پسماند در الویت کار شهرداری‌ها قرار دارد، افزود: جمع آوری، دفع اصولی زباله و تفکیک زباله از مبدأ، باید با مشارکت مردم به درستی انجام شود.

وی با بیان اینکه برای شهرداری‌های تازه تاسیس، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته شده، گفت: اعتبارات امسال شهرداری ضیابر ۳۵ میلیارد تومان است.