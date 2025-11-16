پخش زنده
رضا حنیفی طوبستانی با حکم استاندار گیلان در مراسمی به عنوان شهردار جدید شهر ضیابر معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا حنیفی طوبستانی با حکم استاندار گیلان در مراسمی به عنوان شهردار جدید شهر ضیابر معرفی و از زحمات فاطمه جعفری به عنوان سرپرست شهرداری این شهر قدردانی شد.
مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در مراسم معارفه شهردار جدید شهر ضیابر، با اشاره به اینکه شهرداریهای گیلان به سامانه الکترونیک شهرسازی متصل میشوند، گفت: حذف مراجعات حضوری شهروندان و تسریع در رسیدگی به کارهای مردم از اهداف این طرح است.
کاظم یوسفی با بیان اینکه مدیریت پسماند در الویت کار شهرداریها قرار دارد، افزود: جمع آوری، دفع اصولی زباله و تفکیک زباله از مبدأ، باید با مشارکت مردم به درستی انجام شود.
وی با بیان اینکه برای شهرداریهای تازه تاسیس، اعتبارات ویژهای در نظر گرفته شده، گفت: اعتبارات امسال شهرداری ضیابر ۳۵ میلیارد تومان است.