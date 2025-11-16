پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، باغ کتاب در کانون فرهنگی تربیتی شهید مطهری بیرجند افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی باغ کتاب در کانون فرهنگی تربیتی شهید مطهری بیرجند افتتاح شد.
این مجموعه دارای چند غرفه فروش کتاب بوده و کتابهای مورد نیاز دانش آموزان برای بازدید و فروش ارائه شده است.
در این رویداد نمایشگاه آثار دانش آموزان هنرستان انقلاب اسلامی هم برای بازدید برای علاقمندان برپا شده است.
در این مجموعه آثار فرهنگی و کتابها به مدت یک هفته برای مراجعه دانش آموزان ارائه می شود.