به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح اله یاری زاده در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی سرقت چند راس احشام در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران بخش انتظامی شهیون با برقراری گشت‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ حامل احشام سرقتی، مشکوک که در تعاقب آن سارقان به سرعت از محل متواری، پس از تعقیب و گریز پلیس، ماموران موفق به توقیف خودرو و دستگیری سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول ضمن اشاره به اینکه در بازرسی از خودروی متهم تعداد ۸ راس احشام سرقتی کشف شد، تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی ماموران به ۸ فقره سرقت احشام در سطح شهرستان دزفول اعتراف کرد.

سرهنگ یاری زاده در خاتمه اظهار داشت: پس از شناسایی و احراز مالکیت، احشام کشف شده با هماهنگی قضایی تحویل مالباخته و متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.