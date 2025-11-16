به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کامران اسفندیاری با اشاره به تیمار یک بهله عقاب توسط پرسنل یگان حفاظت محیط زیست ایره و رهاسازی آن در تالاب میانگران اظهار کرد: این پرنده چند روز پیش توسط پرسنل اداره آتش‌نشانی و خدامت ایمنی شهرداری ایذه یافت و به پرسنل یگان حفاظت اداره ایذه تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه این عقاب پس از بهبودی و یافتن توان پرواز رهاسازی شد، افزود: تالاب میانگران به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم این پرنده و بسیاری دیگر از پرندگان بومی؛ هرساله در فصل پاییز نیز به عنوان نخستین زیستگاه ورود پرندگان مهاجر میزبان آنهاست.