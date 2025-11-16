پخش زنده
قیمت رسمی هر گرم طلا در ۲۵ آبان، برابر با ۱۱ میلیون و ۱۵۷ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قیمت رسمی طلا و سکه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ بدین شرح است:
هر مثقال طلای آبشده: ۴۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان؛
فروش هر گرم: ۱۱ میلیون و ۱۵۷ هزار تومان؛
خرید هر گرم: ۱۱ میلیون و ۱۷ هزار تومان؛
سکه ها:
قدیم: ۱۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان؛
جدید: ۱۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان؛
نیم: ۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان؛
ربع: ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛
گرمی: ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛
و هر اونس طلا: ۴۰۸۵ دلار.
منبع: اتحادیه صنف طلا و جواهر اراک.