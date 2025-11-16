پس از سه دوره وقفه، آکادمی داوران جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران با هدف ارتقای کیفیت و اعتبار فرآیند داوری، برای یازدهمین دوره از این رویداد احیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آکادمی داوران که برای نخستین بار در جشنواره هشتم شکل گرفت و مسئولیت انتخاب آثار برتر را بر عهده داشت، به دلیل تغییر در رویکرد داوری در دوره‌های نهم و دهم، فعالیت خود را متوقف کرده بود. حالا و با بازگشت به این ساختار تخصصی، این نهاد برای بررسی و داوری آثار جشنواره یازدهم مجدداً فعال خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، ترکیب اعضای جدید آکادمی شامل تمام داوران، دبیران و برگزیدگان ادوار گذشته جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران خواهد بود. این افراد با دریافت «کارت طلایی» به عنوان عضو دائمی این نهاد تخصصی پذیرفته می‌شوند. به این ترتیب، چهره‌های برتر و برگزیدگان جشنواره یازدهم نیز پس از اعلام نتایج، به جمع اعضای آکادمی ملحق خواهند شد و این چرخه تخصصی را تداوم می‌بخشند.

علاقه‌مندان و فعالان حوزه می‌توانند برای اطلاع از جزئیات کامل فرآیند و معیار‌های داوری، شیوه‌نامه رسمی این دوره را که در وبگاه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و پورتال رسمی رویداد «هفته بازی؛ هفت خوان» منتشر شده است، مطالعه کنند.