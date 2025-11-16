همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی سه اثر از دکتر محمد رضا عطاری باروق؛ در محفل ادبی نسیمی باروق رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی محفل ادبی نسیمی با حضور حجت الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه ،دکتر محمد رضا عطاری باروق و جمعی از شاعران و علاقمندان ادبی در محل کتابخانه بقیه الله اعظم شهرستان باروق برگزار شد.

رونمایی از سه کتاب دکتر محمد رضا عطاری باروق بنام های( اشراقستان ) - (فصل عشق) و (دولت سپیده دمان) و اهدای جوایز به دانش آموزان اهل قلم از مهمترنی بخشهای این محفل ادبی بود.

حجت الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه باروق در این محفل ادبی با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی گفت : در این شهرستان استعداد‌های درخشانی وجود دارد که برای ارتقاء و علم و علم آموزی برای جوانان قدم‌های مثبتی باید برداشته شود.

دکتر محمد رضا عطاری باروق نویسنده و شاعر توانای کشوری و عضو انجمن‌های ادبی استان آذربایجان شرقی در این محفل ادبی که جمعی از شاعران و علاقمندان باروقی و شاعرانی از شهرستان‌های همجوار حضور داشتند گفت : ایران قدیمی‌ترین کشور و قدیمی‌ترین فرهنگ تاریخ بشریت را داراست و نقش و تأثیر شگرفی در حوزه های مختلف ،دانش،فرهنگ و هنر بشریت دارد.

دکتر محمد رضا عطاری باروق افزود: افتخار می‌کنم که در جمع صمیمی علاقمندان فرهنگ وادب باروق هستم و به باروقی بودن خودم افتخار می‌کنم ، باروقی که امروز در مسیر پیشرفت و آبادانی هست و امیدوارم که نام باروق همچون نگین درخشان در قله‌های بلند تاریخ بدرخشد.

در ادامه این محفل ادبی شاعران اهل قلم دل نوشته‌های خودشان را بیان کردند