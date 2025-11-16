پخش زنده
جمعی از کوهنوردان بسیجی کهگیلویه و بویراحمد به قله شیرباد بلندترین قله در استان خراسان رضوی صعود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با سالروز شهادت سپهبد شهید حسن طهرانیمقدم، اعضای شورای عالی سازمان بسیج اساتید استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه جمعی از کوهنوردان بسیجی کشور با صعود به قله شیرباد مشهد، یاد و خاطره این شهید والامقام را که خود از کوهنوردان برجسته کشور بود، گرامی داشتند.
این برنامه نمادین۲۰ آبان ۱۴۰۴همزمان با چهاردهمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حسن طهرانیمقدم با هدف ترویج روحیه ایثار، مقاومت و علماندوزی برگزار شد یادآور این جمله به یادماندنی از آن شهید بود: «انسانهای بزرگ باید نگاهشان به قله باشد.
قله شیرباد بام خراسان قله شیرباد با ارتفاع حدود ۳۳۱۶ متر، بلندترین قله در استان خراسان رضوی و بخشی از رشتهکوه عظیم بینالود است.
این قله به دلیل موقعیت خاص جغرافیاییاش، همواره میزبان بادهای شدید است و از این رو به «شیرباد» شهرت یافته است.
قله شیرباد از جمله مقاصد محبوب کوهنوردان از سراسر کشور به شمار میرود.
شهید طهرانیمقدم که بیشتر به عنوان «پدر موشکی ایران» شناخته میشود، در عرصه کوهنوردی نیز شخصیتی اثرگذار و پیشرو بود که اکثر قلههای مهم کشور را فتح کرده بود و از کارهای شاخص او، حمایت از تیم ملی کوهنوردی بانوان ایران برای صعود به قله اورست بود.
برنامههای کوهنوردی ایده بزرگ «فتح قله دماوند با ۵۰۰۰ کوهنورد» از جمله ابتکارات این شهید والامقام در عرصه کوهنوردی همگانی بود.