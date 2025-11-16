احمدرضا جودتی گفت: در کشور ما آمار سوانح رانندگی منجر به فوت در مقایسه با جهان افزایش یافته در حالی که در کشور‌های پیشرفته با مداخلاتی آمار تصادفات را کنترل کرده‌اند این آمار هیچ وقت صفر نخواهد شد به ویژه با پیشرفت تکنولوژی همیشه شاهد حوادث خواهیم بود اما می‌توانیم در راستای کاهش معقول حرکت کنیم. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در کشور ما آمار سوانح رانندگی منجر به فوت در مقایسه با جهان افزایش یافته در حالی که در کشور‌های پیشرفته با مداخلاتی آمار تصادفات را کنترل کرده‌اند این آمار هیچ وقت صفر نخواهد شد به ویژه با پیشرفت تکنولوژی همیشه شاهد حوادث خواهیم بود اما می‌توانیم در راستای کاهش معقول حرکت کنیم.

جودتی افزود: همه‌ ارگان‌ها به ویژه رسانه‌ها باید دست به دست هم دهیم تا گامی جهت کاهش حوادث ناشی از تصادفات برداریم، به تبلیغات موثر در فضای مجازی روی بیاوریم تا بلکه در میان تک تک اعضای خانواده نفوذ کرده و شاهد رانندگی سالم باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت:در حوزه ترافیک این فرهنگ سازی با تاکید بر احترام مطلق به قوانین راهنمایی و رانندگی آغاز می‌شود. رعایت سرعت، دقت و فاصله طولی معیار‌های نجات جان انسان‌ها هستند. هرگونه تخطی، بی‌احترامی به قانون و بی‌دقتی و در پی آن وقوع سانحه رانندگی علاوه بر اینکه موجب از دست رفتن جان و سلامتی انسان‌ها می‌شود هزینه و فشار زیادی را نیز به سیستم بهداشتی و درمانی کشور تحمیل می‌کند.

جودتی گفت: صرف هزینه‌های سرسام‌آور درمانی، از دست رفتن نیروی کار جوان و فرسایش آرامش روانی جامعه از نتایج سوانح رانندگی است که می‌توان با فرهنگ سازی، کار رسانه‌ای و رعایت قوانین، در کنار ایمن سازی جاده‌ها و خودرو‌های تولیدی آن را کاهش داد.

وی یادآور شد: با الگوسازی صحیح، هماهنگی و اطلاع رسانی برای رعایت مواردی از قبیل استفاده نکردن از تلفن همراه حتی برای یک لحظه هنگام رانندگی، رعایت فاصله ایمن و عدم رانندگی هیجانی و پرخاشگرانه، نشان دادن ادب و احترام به عابران پیاده و کودکان در گذرگاه‌ها گامی محوری در اصلاح این نگرش برداریم.

جودتی عدم رعایت قوانین را نه فقط یک مشکل ترافیکی، بلکه یک بحران منابع انسانی و مالی برای جامعه و به‌ویژه نظام سلامت دانست.

وی به اهمیت آموزش‌های پیشگیرانه به‌ویژه در مقاطع حساس سنی تاکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از ترافیک مراجعان ما در مراکز درمانی به دلیل حوادث قابل پیشگیری است. لذا رویکرد ما باید از درمان به سمت پیشگیری فعال تغییر کند.