به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باخرز گفت: استاد «مجید هنرمند» از اساتید و هنرمندان موسیقی مقامی و دوتارنوازی در باخرز بود که به علت ابتلا به بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت.

جلال رحیمیان اظهار کرد: افزود: مرحوم مجید هنرمند متولد سال ۱۳۵۳ بود و ۳۰ سال از عمر خود را با ترویج موسیقی مقامی و دوتارنوازی گذراند. وی اقدام به راه‌اندازی کارگاه ساخت دوتار نیز کرده و در طول عمر هنری خود از محضر بزرگانی همچون غلامحسین سمندری و غلامعلی پورعطایی تأثیر پذیرفته بود.

وی ادامه داد: برخی از آثار این هنرمند باخرزی در صداوسیما ضبط شده و همچنین علاوه بر اجرا در صحنه‌های مختلف ملی و استانی، موسیقی مقامی شرق خراسان را در محافل هنری کشور‌های آسیای میانه و افغانستان طنین‌انداز کرده است.

رحیمیان بیان کرد: پیکر مجید هنرمند در زادگاهش روستای جیزآباد باخرز به خاک سپرده شد.

خطه تاریخی باخرز یکی از خاستگاه‌های موسیقی مقامی و دوتارنوازی در شرق خراسان است و هم‌اکنون افزون بر ۷۰ نفر در این عرصه فعالیت می‌کنند.