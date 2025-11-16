به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی بر لزوم شناسایی جامع ریسک‌های مهم و تعیین‌کننده در تمامی حوزه‌های عملیاتی، به منظور ارائه خدمات باکیفیت‌تر به مشتریان در استان تأکید کرد.

بهمن اسمعیل‌زاده، با اشاره به ضرورت نگاه از منظر مشتریان به خدمات مخابرات افزود: بحث تحلیل رقبا در سهم بازار و همچنین تقویت مراکز پشتیبانی و نگهداری باید در کانون توجه قرار گیرد.

اسمعیل‌زاده اظهارکرد: فرآیند خرابی‌ها اعم ازمدت زمان، تعداد و پشتیبانی خدمات، به‌ویژه در سرویس FTTH، نیازمند شناسایی و بررسی دقیق ریسک‌های احتمالی است.

وی، خواستار شناسایی ریسک در حوزه‌های کلیدی دیگری از جمله فناوری اطلاعات، منابع انسانی، پیمانکاران، طراحی، شبکه، امور تجاری و روابط‌عمومی شد و گفت: هدف نهایی از این ارزیابی‌ها، باید منجر به ارائه خدمات مخابراتی باکیفیت‌تر و مطلوب‌تر به مشتریان شود.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی، اجرای پروژه ملی برگردان کابل مسی به فیبر نوری را از دیگر موضوع‌های مهم در حوزه مدیریت ریسک برشمرد و بر لزوم اطلاع‌رسانی کامل و شفاف به مردم برای همکاری و همراهی در اجرای موفق این پروژه تأکید کرد.