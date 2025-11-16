

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست اخیر کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد که با حضور جمعی از مسئولان حوزه‌های علمیه برگزار شد، رئیس این کمیسیون بر لزوم توجه جدی به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در شهر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در جلسات اخیر، موضوعات مختلف مرتبط با آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: برخی از آسیب‌ها نیازی به طرح مستقیم ندارند، زیرا ممکن است موجب نگرانی عمومی شوند؛ اما آگاهی مردم نسبت به این مسائل بالاست و لازم است با همکاری نهاد‌های مختلف، نظارت و کنترل در سطح جامعه افزایش یابد؛ به‌ویژه در شهری مانند یزد که با عنوان دارالعباده شناخته می‌شود.

ترکمانی، توسعه فضا‌های ورزشی و تفریحی را از مهم‌ترین ابزار‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: وجود پارک‌ها و مکان‌هایی که جوانان و نوجوانان بتوانند به‌صورت سالم اوقات فراغت خود را در آن سپری کنند، نقش بسزایی در جلوگیری از ناهنجاری‌ها دارد. با این حال، برخی امکانات ورزشی از جمله استخر‌ها هزینه‌های بالایی دارند و بسیاری از خانواده‌ها توان استفاده از آنها را ندارند که این مسأله می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آسیب‌ها شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به همکاری مدیران استانی بیان کرد: در صورتی که بتوان از اعتبارات ملی بودجه‌ای برای توسعه فضا‌های تفریحی جذب کرد و پارک‌هایی مشابه پارک بزرگ شهر یا پارک کوهستان ایجاد شود، گام مهمی در تقویت نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌ها برداشته خواهد شد.

رئیس کمیسیون خانواده همچنین با اشاره به ظرفیت شهرداری یزد گفت: شهرداری می‌تواند با ارائه تخفیف در هزینه‌های استفاده از فضا‌های ورزشی و تفریحی تحت مدیریت خود، به‌ویژه برای خانواده‌ها، سهم مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، شاهد کاهش محسوس آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه باشیم.