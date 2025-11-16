پخش زنده
امروز: -
برنامههای «مشاور»، با محور دیپلماسی علمی و حمایت از ایرانیان خارج از کشور، «مثبت آموزش»، با حضور یک دانش آموز پژوهشگر منتخب دانشآموزی و «دکتر سلام»، با بررسی راهکارهای علمی و پزشکی برای پیشگیری از سقط، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جدیدترین قسمت برنامه «مشاور» تولید مرکز سیمرغ سیما، این هفته با حضور دکتر سلمان رستمی، معاون توسعه کسبوکار بینالملل سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه و با اجرای ندا سپانلو، به بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی علمی و حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور میپردازد.
این برنامه که با هدف ایجاد پلی ارتباطی میان ایرانیان خارج از کشور و مسئولان حوزههای اقتصادی، علمی ـ فرهنگی، کنسولی، قضایی، تحصیلی و نظام وظیفه تولید میشود، در تازهترین قسمت خود میزبان دکتر سلمان رستمی خواهد بود.
در این برنامه، موضوع «دیپلماسی علمی و حمایت از ایرانیان خارج از کشور» با تمرکز بر ظرفیتهای علمی، ارتباطات بینالمللی و حمایتهای قابل ارائه به نخبگان و فعالان علمی خارج از کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
«مشاور»، بهعنوان یکی از تولیدات مرکز سیمرغ سیما تلاش میکند با طرح دغدغههای مخاطبان و دریافت پاسخهای دقیق از مسئولان ذیربط، مسیری برای حل مسائل ایرانیان خارج از کشور ایجاد کند.
این برنامه امشب ساعت ۲۱:۴۵، به وقت تهران از شبکه اینترنتی جامجم پخش میشود.
برنامه «مثبت آموزش»، امروز با حضور یک دانشآموز پژوهشگر منتخب جشنواره پژوهش دانشآموزی و مدیر مرجع تخصصی چاپ و بستهبندی پخش میشود.
این برنامه با اجرای زهرا حاجیعلی و سجاد زینالعابدین میزبان علی معصومیمجد، دانشآموز پژوهشگر منتخب جشنواره پژوهش دانشآموزی است. او در این بخش درباره مسیر پژوهشی، دستاوردهای علمی و تجربه حضور در رقابتهای دانشآموزی توضیح میدهد.
در ادامه، سیدمحمد مصطفی موسوی، مدیر مرجع تخصصی چاپ و بستهبندی، به همراه مدیر و هنرآموزان هنرستان شهید قدمی، روندهای تخصصی چاپ و بستهبندی و نقش آموزش مهارتی در توسعه این حوزه را تشریح میکنند.
برنامه «مثبت آموزش»، ساعت ۱۸ از شبکه آموزش پخش میشود.
در برنامه امروز «دکتر سلام»، راهکارهای علمی و پزشکی برای پیشگیری از سقط با حضور متخصص زنان و زایمان بررسی میشود.
این برنامه میزبان دکتر مژگان جاودانی مسرور، جراح زنان، زایمان و نازایی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران است. محور اصلی این برنامه، بررسی عوامل سقط و معرفی راهکارهای پزشکی برای پیشگیری از آن خواهد بود.
دکتر جاودانی در این برنامه به تبیین دلایل شایع سقط، راههای تشخیص و اقدامات ضروری برای کاهش خطر سقط در بارداری میپردازد و نکات کاربردی و قابل اجرا برای خانوادهها ارائه میکند.
برنامه «دکتر سلام»، با اجرای دکتر فرهی، ساعت ۱۳ تا ۱۴ از شبکه آموزش پخش میشود.