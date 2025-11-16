مسعود اسعدی سامانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی ناشی از تناقض میان سیاست‌های ارزی شرکت‌های هواپیمایی خارجی و داخلی است به طوریکه شرکت‌های هواپیمایی خارجی با دلار حدود ۷۰ هزار تومان درآمد خود را تبدیل می‌کنند، اما شرکت‌های هواپیمایی داخلی برای تامین قطعات تاب آوری ناوگان ناگزیر به استفاده از ارز تالار دومی یعنی حدود ۱۰۵ هزار تومان هستند.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد قیمت هر ساعت صندلی براساس ارز است که شامل خرید هواپیما، موتور، قطعات، سمیلاتور، هزینه خرید نشریات و کتب هواپیما است براین اساس قیمت بلیت هواپیما نیز با تغییر نرخ ارز تغییر می‌کند اگر نرخ ثبات داشته باشد قیمت بلیت نیز کاهش می‌یابد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت بلیت آیا باعث کاهش مسافران هوایی شده و هواپیما‌ها با صندلی خالی پرواز می‌کنند گفت: در شش ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته درپرواز‌های داخلی حدود ۱۹ درصد و در پرواز‌های خارجی حدود ۱۶ درصد شاهد کاهش مسافر هستیم.