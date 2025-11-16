پخش زنده
باتوجه به هشدار نارنجی اداره هواشناسی، مدیرگروه مدیریت خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت، توصیههای ایمنی در این خصوص ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، باتوجه به هشدار نارنجی اداره هواشناسی، مبنی بر سامانه بارشی فعال، رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط و تندباد لحظهای و مهگرفتگی پس از بارندگی،مدیرگروه مدیریت خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت، به بیان توصیههای ایمنی در این خصوص پرداخت:
در زمان رعد و برق از تلفن همراه استفاده نکنید.
در زمان اعلام هشدار، کوهنوردی نکنید و در ارتفاعات قرار نگیرید.
از سفرهای غیرضروری پرهیز نموده و از برپایی چادر و کمپ در اطراف رودخانه، مسیلها و کوهها اجتناب نمایید.
از دست زدن به تابلوهای برق جدا خودداری کنید.
وسایل برقی خود را در زمان رعد و برق از برق بکشید.
از پناه گرفتن یا ایستادن زیر تک درخت در دشت خودداری کنید.
با توجه به وزش بادهای شدید از قرار گرفتن در زیر درختان و سقفهای ناایمن خودداری کنید.
شاخههای پوسیده و خشکیده درختان اطراف ساختمان خود را که هنگام وقوع توفان و تند باد احتمال سقوط دارند قطع کنید.
کیف شرایط اضطراری و جعبه کمکهای اولیه را همواره در منزل آماده داشته باشید.
در صورتی که مجبور به ترک منزل یا محل سکونت خود هستید قبل از خروج حتما جریان برق، آب و گاز را قطع کنید.
چوپانان و عشایر عزیز از خارج کردن دام و طیور از محل نگهداری خودداری نمایید.
کشاورزان عزیز از فعالیت بر روی زمینهای نزدیک رودخانه و مسیلها خودداری نمایید.
رانندگان عزیز در هنگام رانندگی کاملا احتیاط کنید، به آرامی رانندگی کنید و مراقب خرابیهای جاده و شیبها باشید.
فاصله مناسب با خودروهای دیگر را رعایت کنید، در مناطق دچار آبگرفتگی و در معرض وقوع سیلاب و لغزندگی و فاقد دید کافی تردد نکرده و در شرایط نامساعد جوی در نقاط امن تا رفع شرایط اضطراری توقف نمایید.
بیماران، کودکان، زنان باردار و سالمندان نسبت به سایرین آسیب پذیرتر هستند مراقب آنها و نیازهایشان در زمان بلایا باشیم.