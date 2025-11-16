پخش زنده
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت : تقویت معنویت بانوان در جامعه اسلامی روند اصلاح جامعه را شتاب می بخشد و حضرت زهرا (س)برترین الگوی تعهد و معنویت برای زنان است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در مراسم گرامیداشت ایام سوگواری فاطمیه در بین مردم شهرستان شاهین دژ که در مسجد جامع این شهرستان برکزار شد گفت: به هر میزان معنویت بانوان در جامعه اسلامی بیشتر باشد، به همان اندازه روند اصلاح جامعه شتاب بیشتری خواهد داشت.
وی اضافه کرد: تعهد و معنویت در همه عرصهها از جمله مواردی است که در زندگی نورانی حضرت فاطمه زهرا (س) نمود بسیاری داشت و موارد متعددی از الگوی رفتاری ایشان در این خصوص بیان شده است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه نگاه دین مبین اسلام به مقام زن، نگاهی از روی ارزش والا است، اظهار کرد: در مقابل، وضعیت غرب را مشاهده میکنیم که نگاهی ابزاری به زن دارند.
حجت الاسلام والمسلمین قریشی ادامه داد: این نگاه ابزاری غرب به بانوان، نظیر نگاه عصر جاهلیت به زن است.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص مقام، شخصیت و وظایف بانوان گفت: فعالیت اجتماعی بانوان هیچ منافاتی با تربیت فرزند و رسالت زنان در این بخش نداشته است.
وی سپس افزود: بانوان باید منزلت خود را باور کنند و بانویی که در جمهوری اسلامی زندگی میکند، باید به مقام و منزلت زن که دین اسلام بیان کرده مشرف بوده و مطالبی که مطرح میکند، دراین راستا باشد.
امام جمعه ارومیه سپس تصریح کرد: پس از شهادت امام حسین (ع) سفارش شده که از تربت کربلا تسبیحات را انجام دهند که نگهداری این تربت در نزد فرد نیز از برکات و عاقبت بخیری برخوردار میشود و ادای تسبیحات خانم پس از نماز از برکات هزار رکعت نماز برخوردار میشود.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به اثرات تسبیح در زندگی دنیوی و ساده زیستی ائمه، ادامه داد: تمام اعمال روزمره ما با جاری ساختن تسبیحات و اسامی خداوند باعث برکات در زندگی و نزدیکی به قرب الهی میشود، زندگی معصومین ساده بوده و ما نیز با روشهای الگو گیری از زندگی امیرالمومنین ع و فاطمه زهرا س میتوانیم زندگی راحت و الهی را تجربه بکنیم و با کمک کردن به همسر در کارهای منزل و تشبیه کردن زندگی به این بزرگواران و انتقال آن به فرزندان خودمان نقش مهمی در تربیت اسلامی فرزندانمان میتوانیم داشته باشیم.
مداحی و مرثیه سرایی در عزای بانو فاطمه زهرا (س) از برنامههای اجرا شده در این مراسم بود.