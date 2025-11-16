به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا از خرید ۱۳۰۰ تن دانه روغنی سویا از کشاورزان این شهرستان با قیمت تضمینی هر کیلوگرم ۴۳۰ هزار ریال خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و تقویت خودکفایی در تأمین روغن خوراکی و نهاده‌های دامی انجام شده است.

ابوالقاسم پناهی افزود: تاکنون ۱۳۰۰ تن دانه روغنی سویا از کشاورزان نکایی در سه مرکز خرید تضمینی این شهرستان خریداری شد.

وی با اشاره به کشت سویا در ۱۶۳۰ هکتار از مزارع نکا در سال جاری، افزود: قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی سویا ۴۳۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم تعیین شده است.

پناهی با تأکید بر اینکه خرید تضمینی سویا از کشاورزان با قیمت مصوب دولتی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی، تقویت خودکفایی در تأمین روغن خوراکی کشور و نهاده‌های دامی می‌باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا همچنین به الزامات تحویل محصول اشاره کرد و گفت: کشاورزان برای تحویل محصول باید در سامانه جامع پهنه‌بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت‌نام کرده باشند و در زمان تحویل، کارت ملی و شماره حساب فعال بانک کشاورزی خود را همراه داشته باشند.