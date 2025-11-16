رئیس پلیس فتای خوزستان گفت: شیاد سایبری که اقدام به انتشار تصاویر خصوصی بیش از ۱۵ دختر نوجوان در یکی از کانال‌های تلگرام کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی بیان داشت: طی روز‌های اخیر با رصد مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا و همچنین دریافت شکایت تعدادی از خانواده‌ها درخصوص انتشار تصاویر خصوصی فرزندانشان در یکی از کانال‌های تلگرامی، پرونده اولیه تشکیل شد و موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی اطلاعاتی و با هماهنگی با مقام قضایی ضمن شناسایی متهم، در یک عملیات ضربتی موفق به دستگیری این شیاد سایبری شدند.

سرهنگ حسینی با اشاره به بررسی تخصصی تجهیزات الکترونیکی متهم توسط کارشناسان، ادامه داد: با بررسی این تجهیزات، مشخص شد که این متهم اقدام به انتشار تصاویر خصوصی بیش از ۱۵ نفر از دختران نوجوان در فضای مجازی کرده بود.

رئیس پلیس فتای خوزستان تصریح کرد: متهم پس از مشاهده مستندات و ادله دیجیتال جمع‌آوری شده، به بزه ارتکابی اعتراف کرد و با تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شد.

وی ضمن هشدار به مجرمان سایبری یادآور شد: انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت در فضای مجازی شامل مصادیق مجرمانه بوده و با خاطیان در این‌گونه جرایم برابر قانون به شدت برخورد می‌شود.

سرهنگ حسینی به شهروندان توصیه کرد تصاویر خصوصی و شخصی خود را در فضای مجازی به اشتراک نگذارند چراکه امکان هرگونه سواستفاده از این اطلاعات وجود دارد.

دی ماه ۱۴۰۳ نیز پلس فتای دزفول عامل مزاحمت برای بانوی دزفولی که در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز و مستهجن علیه وی می‌کرد، شناسایی و دستگیر کرد.

جرایم سایبری شامل هرگونه فعالیت غیرقانونی است که از طریق رایانه، شبکه‌های ارتباطی یا اینترنت انجام شود؛ این جرایم می‌توانند شامل نقض حریم خصوصی، خرابکاری دیجیتال و حتی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک باشند.

برخی از رایج‌ترین انواع جرایم سایبری عبارتند از سرقت اطلاعات شخصی و مالی، هک سیستم‌ها، جاسوسی سایبری و فیشینگ (ارسال پیام‌ها یا ایمیل‌های جعلی برای دریافت اطلاعات حساس) است.