به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علی شیخ نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ایران در روز نخست رقابت‌های جودو بازی‌های المپیک ناشنوایان با حریفانش مبارزه کرد.

این جودوکای ۱۷ ساله کشورمان که نخستین بار در بازی‌های المپیک ناشنوایان شرکت کرده است؛ در دور اول حریفی از نامیبیا را شکست داد، اما در دور دوم برابر نماینده هلند که رنکینگ اول جهان را در اختیار دارد، متحمل شکست شد.

شیخ بعد از اینکه نماینده کرواسی را در دور سوم شکست داد، در دور چهارم به مصاف جودوکای قزاقستانی رفت و با متحمل شدن شکست برابر او در جایگاه پنجم ایستاد.

پیش از این علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد و امیرمحمد دفتری هم در وزن ۷۳- کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.