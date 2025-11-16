رئیس سازمان انرژی اتمی، با اشاره به حمله به سایت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، گفت: وقتی فقط همان یک ساختمان و اتاق آزمایشگاهی که با مشارکت آژانس تجهیز کرده بودیم مورد اصابت قرار گرفت؛ باید گفت اعتبار یک سازمان بین‌المللی یعنی سازمان انرژی اتمی از بین رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسلامی در کنفرانس بین المللی «حقوق بین الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» اظهار کرد: اگر به سوابق نگاه کنیم رفتار‌ها و عملکرد‌ها و اقدامات گوناگون آمریکا و اسرائیل در گذشته در یک پرده ابهام و کشف نشده قرار داشت. به نحوی که اتهام سنگینی مطرح می‌شد و حاصل آن بیش از ۲۰ سال مذاکره می‌شد.

وی با بیان اینکه حاصل مذاکرات، برجام شد ادامه داد: با اجرای این توافق به طور اصولی و مبنایی، پذیرفته شد که این اتهامات و موارد اتهامی بسته شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موارد اتهامی را بست و مقرر شد در نظامی با نظارت داوطلبانه سنگین‌تر و فرآیند اعتمادسازی، همزمان با لغو تحریم‌ها ایران از این فرصت بهره‌مند شود و توافقات با نظارت بین‌الملل برگردد.

رئیس سازمان انرژی اتمی، افزود: به شهادت گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تمام‌عیار تمام تعهدات خود را انجام داد و طرف‌های مقابل جز در زمانی کوتاه اراده برای تعهدات خود نداشتند. ما در جریان اعتمادسازی و امضا توافق چندجانبه و ثبت‌شده در شورای امنیت سازمان ملل مورد حمله قرار گرفتیم. بر اساس چارچوب این سند با نظام نظارتی تشدید شده مواجه بودیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش آن را به شورای حکام ارائه می‌داد.

اسلامی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، ادامه داد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت حتی حاضر نشدند حملات را محکوم کنند که این امر مصداق ضربه خوردن حقوق بین‌الملل است. حتی روزی که سحرگاهان حمله شد بازرسان آژانس قرار بازرسی داشتند.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطر نشان کرد: متاسفانه از ظرفیت نظام منسجمی که در آژانس تعریف شده است، کشور‌ها سوء استفاده کرده و اجازه نمی‌دهند رفتار حرفه‌ای انجام شود. این امر برای ما مهم‌ترین درخواست بوده است، پیشنهادی در وین مطرح کردیم که حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس منع شود، اما آمریکایی‌ها مخالفت کردند. این موضوعی ساده است که می‌تواند برای همه کشور‌ها رخ دهد. ما تحت تهدید مداوم بودیم و هستیم.

وی با بیان اینکه هدف آنها نابود کردن ظرفیت‌های موثر در پیشرفت کشور ما بود، توضیح داد: با تهدید فعال مواجه‌ایم و تمهیدات زیادی برای حفاظت از سایت‌ها و متخصصین خود در نظر گرفته بودیم تا برای مردم و کارکنان ما حادثه‌ای رخ ندهد. وقتی فقط همان یک ساختمان و اتاق آزمایشگاهی که با مشارکت آژانس تجهیز کرده بودیم مورد اصابت قرار گرفت؛ باید گفت اعتبار سازمان انرژی اتمی از بین رفت. اعتبار یک سازمان بین‌المللی از بین رفت که وظیفه‌اش ترویج عادلانه و همه‌جانبه فناوری هسته‌ای است و حقوق بین‌الملل این‌گونه مورد اصابت قرار گرفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد: پادمان را کسی بیشتر از ما تجربه نکرد. در حوزه پادمان حدود ۸۰ درصد منابع و نظارت در ایران هزینه می‌شود. حجم ظرفیت تاسیسات هسته‌ای ثبت شده ما در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به تعداد کل دنیا ۳ درصد است. نسبت ما به تاسیاست هسته‌ای دنیا ۳ درصد است، اما حجم بازرسی‌ها از ما به نسبت کل ۲۵ درصد است، یک چهارم کل بازرسی‌ها را داریم و در حوزه پادمان ۸۰ درصد هزینه و نظارت از ایران انجام می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد که طبق بند ۶۸ اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تمهیداتی درباره حوادث طبیعی ذکر شده است، اما درباره حمله نظامی ساکت است و این یکی از نقص‌ها است.

اسلامی در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: به لحاط حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ به اتمام رسیده است. طبق این قطعنامه ایران محدودیت‌ها را برای اعتمادسازی در ازای لغو تحریم‌ها می‌پذیرد. وقتی طرفین تعهدات را انجام ندادند، بازگشت از تعهدات جزو حقوق مسلم ایران بود؛ لذا در این سند ناظر هسته‌ای برای اجرای قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، اما ناظری برای طرفین مقابل معین نشده است و از این جهت آنها بلندگوی یک‌طرفه دارند. الان با توجه به شرایط جنگی رخ داده و تهدیدی که فعال است آژانس باید مدالیتی ویژه خاص شرایط جنگی را بپذیرد و این امر تدوین شود. مادامی که این امر تدوین نشود تعهد ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موجب پادمان اساسنامه‌ای آن است.

رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگر سخنان خود اظهار کرد: اتفاقی است که ممکن است برای دیگران هم رخ دهد، این‌گونه نیست که فقط برای ما رخ داده باشد. نمی‌توان با استاندارد‌های دو گانه موضوع را اداره کرد. حقایق زود جا‌به‌جا می‌شود. باید بپذیریم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهادی بین‌المللی است و اجازه راه نفوذ سیاسی و استفاده ابزاری از آن را ندهیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره نیاز بیماران خاص به رادیودارو‌ها خاطر نشان کرد: آخرین آمار ما در بخش تشخیصی، تصویری و درمانی در این حوزه ۲ میلیون نفر در سال در کشور است که از این دارو‌ها بهره‌مند می‌شوند. صادرات هم داشتیم و خواهیم داشت و این جریان پایدار است و متوقف نمی‌شود.