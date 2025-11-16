به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رسول نظری زنگنه در حاشیه بازدید از اراضی شالی‌کاری شهرستان باوی و دیدار با کشاورزان هدف از این بازدید را پیشگیری از سوزاندن بقایای برداشت شلتوک و تقویت همکاری عمومی در حوزه حفاظت از محیط زیست عنوان کرد و گفت: سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی تنها یک رفتار سنتی نیست بلکه یک فاجعه زیست‌محیطی است که مرگ بیولوژیک خاک، آلودگی هوای گسترده، افزایش بیماری‌های تنفسی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به سلامت جامعه را به‌دنبال دارد.

وی افزود: راهبرد ما در سال‌های اخیر ترکیبی از فرهنگ‌سازی عمیق، آموزش‌های کاربردی در مزرعه و در صورت تکرار تخلف، برخورد قانونی و مراجعه به مراجع قضایی بوده است.

نظری زنگنه ادامه داد: همکاری با جهاد کشاورزی، دهیاری‌ها، بسیج و رسانه‌های محلی، از جمله اهرم‌های کلیدی در تحقق این موفقیت بوده و این اداره در فصل‌های آتی نیز با بهره‌گیری از فناوری‌های پایش ماهواره‌ای و گشت‌های منسجم میدانی، پیگیر ریشه‌کنی کامل این پدیده خواهد بود.

براساس این گزارش معضل آتش زدن کاه و کلش و بقایای کشاورزی از جمله معضلات زیست محیطی در خوزستان به شمار می‌رود که علاوه بر آلودگی هوا، مشکلات متعددی نیز برای ساختار ارزشمند خاک و زیستگاه‌های جانوری پیرامون مزارع ایجاد می‌کند.

هر ساله پس از پایان فصل برداشت کشت‌های پاییزه برخی کشاورزان برای تسریع در عملیات تهیه زمین و صرفه جویی در هزینه‌ها بقایای کاه و کلش مزارع را می‌سوزانند، این کار علاوه بر ایجاد آلودگی‌های شدید محیط زیستی، سرمایه‌های بخش کشاورزی را از بین می‌برد.

بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع آتش زدن بقایای گیاهی تهدید علیه بهداشت عمومی و جرم محسوب می‌شود و به استناد مواد قانون مدیریت پسماند و قانون هوای پاک سوزاندن بقایای گیاهی زمین‌های زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.