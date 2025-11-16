پخش زنده
با اجرای طرح آمارگیری از نیروی کار، وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری در استان اردبیل بهروزرسانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل موسی عبادی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت: طرح آمارگیری نیروی کار در استان اردبیل با هدف جمعآوری اطلاعات دقیق در همه شهرستانهای استان با تلاش آمارگیران آغاز شده و تا آخر آبان ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برای بررسی آخرین وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری استان در هر فصل به مدت 14 روز سرشماری به صورت نمونهگیری انجام میشود تا آخرین وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری و مشارکت فعالان در عرصههای اقتصادی مورد رصد و پایش قرار گیرد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل تصریح کرد: در این مدت آمارگیران با مراجعه حضوری در درب منزل و جمعآوری اطلاعات از خانوارها با استفاده از تبلت سعی میکنند تا به صورت روزانه اطلاعات را ثبت کرده تا با همکاری کارشناسان در تولید آمار، شرایط بهتری را شاهد باشیم.
عبادی گفت: در این طرح یکهزار و 536 نمونه در قالب 128 خوشه شهری و روستایی آمارگیری شده و اطلاعات آنها تا 30 آبان ماه در سامانه مورد نظر ثبت خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: 17 آمارگیر به صورت میدانی و کارشناس آمارگیر در بخش ستادی در اجرای این طرح یاریگر ما بوده تا اطلاعات بعد از ثبت و بازبینی مورد توجه قرار گرفته و نرخ اشتغال و بیکاری استان به صورت فصلی در پاییز احصا شود.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل اضافه کرد: این اطلاعات از افراد گروه سنی بالای 15 سال و بر مبنای اظهارات آنها احصا شده که امیدواریم خانوادهها در اجرای این طرح یاریگر ما بوده و شرایط بهتری را در کسب اطلاعات فراهم کنند.
عبادی بیان کرد: جمعبندی نهایی اطلاعات در پایان آذرماه انجام شده و به صورت دقیق آمار فصلی اشتغال و نرخ بیکاری استان در پاییز مشخص شده و اطلاعرسانی میشود.
وی یادآور شد: همکاران آمارگیر ما سعی میکنند در همه شهرستانها در مدت زمان تعیین شده اطلاعات را جمعآوری کرده و استخراج و پالایش آن نیز به صورت دقیق به انجام برسد.