به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی بیان کرد: بازرسان سازمان صمت در بازرسی‌های خود از صنف نانوایان و پس از کشف تخلف، گزارشی را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.

وی افزود: پرونده یک واحد صنفی نانوایی برای عرضه خارج از شبکه ۷۲۰ کیسه آرد به ارزش یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

بهمئی اظهار داشت: شعبه با تحقیقات لازم اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۲۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد و جریمه وصول شد.