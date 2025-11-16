پخش زنده
مقبره تاریخی سرداران مکری شهرستان بوکان مرمت و بازسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بوکان، با اشاره به مرمت و بازسازی مقبره تاریخی سرداران مکری این شهرستان گفت: روند مرمت این اثر تاریخی از چند سال قبل آغاز و تاکنون یک میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
شورش محمدپور افزود: مرمت شامل سنگفرش محوطه، ترمیم بخشهای فرسوده بنا، جدولکاری ورودی، سیمکشی و نورپردازی سقف بوده و اکنون این مقبره به یکی از سرزندهترین بناهای تاریخی شهرستان تبدیل شده است.
محمدپور اظهارکرد: هم اکنون مقبره در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید عموم دایر است و کلاسهای گرافیکی نیز برای هنرجویان در آن برگزار میشود.
وی گفت: امکان توسعه محوطه این اثر که به پارک ملت منتهی میشود نیز وجود دارد و فایل توسعه آن به شهرداری ارائه شده است.
محمدپور افزود: درحال حاضر برخی جشنوارههای فرهنگی و هنری در حاشیه مقبره و داخل پارک برگزار میشوند و درصورت توسعه محوطه، میتوان از فضای آن برای نگارخانه و نمایشگاه عکس نیز استفاده کرد.
مدیرمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بوکان اضافه کرد: مقبره سرداران مکری که شامل یک گنبد مرکزی، ایوان و دو دهلیز در طرفین است در ضلع شرقی پارک ملت واقع شده و ساخت آن به دوره قاجار بازمیگردد.
این اثر در سال ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۳۸۴۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.