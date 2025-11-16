تیم‌های ملی بسکتبال سه به سه بانوان و آقایان، دیدار‌های خود در رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی را از فردا آغاز می کنند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار تیم‌های ملی بسکتبال سه به سه بانوان و آقایان در رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض از دوشنبه ۲۶ آبان آغاز می شود.

کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی زیر نظر سحر نجفی و پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو زیر نظر محمد سیستانی به سرپرستی مسعود عماری در این رقابت‌ها حاضر شدند.

بانوان ایران در گروه B با تیم‌های مصر، قطر و الجزیره و آقایان ایران در گروه B با تیم‌های ترکیه، ساحل عاج و قطر همگروه هستند.

برنامه کامل بازی‌های تیم‌های ملی بسکتبال ۳ به ۳ بانوان و آقایان ایران در رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۶ آبان:

بانوان (گروه B)

ایران - مصر ساعت ۱۹:۱۰

آقایان (گروه B)

ایران - ترکیه ساعت ۲۰:۵۰

سه‌شنبه ۲۷ آبان:

بانوان (گروه B)

ایران - قطر ساعت ۱۹:۱۰

ایران - الجزایر ساعت ۲۱:۱۵

مردان (گروه B)

ایران - ساحل عاج ساعت ۲۰:۰۰

ایران - قطر ساعت ۲۲:۳۰