پخش زنده
امروز: -
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفت: ۳ کشور اروپایی با کاری که انجام دادند خودشان را از دیپلماسی با ایران حذف کردند. آنان شکست خوردند و میخواهند شکست خودشان را در وین جبران کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه کنفرانس بین المللی، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ۳ کشور اروپایی با کاری که انجام دادند خودشان را از دیپلماسی با ایران حذف کردند. آنان شکست خوردند و میخواهند شکست خودشان را در وین جبران کنند.
وی ادامه داد: ایران با آژانس حسن نیت نشان داد و در قاهره توافق کرد.
معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه با طرح این سوال که آنها اکنون دنبال چه هستند؟ گفت: اسنپبک آنطوری که انتظار داشتند نتوانسته تأثیر داشته باشد و آوار آن کنترل شد.
معاون وزیر خارجه افزود: آنان اکنون دنبال فشار هستند. این یک پیام دارد. آنان کاری با تعامل ایران ندارند. طبیعتاً شرایط ما بعد از قطعنامه در شورای حکام شرایط متفاوتی خواهد بود. توافق قاهره اکنون کاملاً کنار گذاشته است.
غریب آبادی خاطر نشان کرد: ایران یک تجدیدنظر در روابط با آژانس در نظر میگیرد، ایران در صورت صدور قطعنامه بازنگری اساسی را انجام خواهد داد. آنان اکنون تعامل برایشان مهم نیست.
غریب آبادی در مورد شکایت ایران از ترامپ گفت: اقدامات حقوقی ما در حال بررسی است؛ البته مسئولیت اقدامات حقوقی تجاوز با معاونت حقوقی ریاست جمهوری است؛ امیدواریم سریعتر اعلامکنند که ایران در خصوص تجاور چه کاری خواهد کرد.
وی ادامه داد: صحبتی که رئیس جمهور آمریکا انجام داد مسئولیت آمریکا را سنگینتر میکند. به هرحال آمریکا در تجاوز به تأسیسات ایران مسئولیت حقوقی داشت ولی الان مسئولیت حمله اسرائیل را هم پذیرفته است. طبیعتاً پیگیریهای حقوقی ما از این به بعد متفاوت خواهد بود و ما در واقع به دنبال شکایت از ترامپ هم هستیم.
معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه در مورد دریافت غرامت از آمریکا افزود: باید سازوکارهای حقوقی در سطح ملی و بین المللی تبیین شود و متناسب با آن سازوکارها پیگیریها انجام شود. طبیعتاً در درخواستهای ایران بحث غرامت مطرح خواهد بود.