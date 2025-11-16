پخش زنده
امروز: -
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سالانه ۳۵۰ تن نگین زعفران در کشور تولید میشود که ۲۵۰ تن آن به کشورهای دیگر صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مجید آنجفی روز امروز در رویداد دانشبنیان و جشنواره زنجیره ارزش زعفران خراسان شمالی در فاروج گفت: سالانه ۳۵۰ تن نگین زعفران در کشور تولید میشود که ۲۵۰ تن آن به کشورهای دیگر صادر میشود و ارزش صادرات این محصول حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
وی افزود: سطح زیرکشت زعفران در کشور حدود ۱۲۷ هزار هکتار و برداشت محصول اکنون در حال انجام است.
وی اظهار کرد: بخش عمده زعفران کشور متاسفانه با برند سایر کشورها عرضه میشود و ضروری است که صادرات این محصول با ارزش افزوده کامل دنبال شود.
آنجفی تصریح کرد: ارزش صادرات زعفران با بهبود فرآیندها و حمایت از کشاورزان میتواند به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برسد.
وی با اشاره به محدودیتهای کشاورزی در سال خشکسالی گفت: امسال توزیع نهادهها و کودها دو ماه زودتر انجام شد و ۲۷ درصد افزایش یافته است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: همچنین در دیمزارها حدود نیم میلیون تن علوفه تولید شد و حبوبات و سایر محصولات نیز افزایش داشته است.
وی افزود: ۸۰ درصد نیازهای کشور در حوزه کشاورزی در داخل تامین میشود و باید قدر تولیدکنندگان دانسته شود.