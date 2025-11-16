برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم نیروی پدافند هوایی ارتش در مشهد
چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیروی پدافند هوایی ارتش در مشهد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق ارتش گفت: در این دوره از مسابقات ۲۵۰ شرکت کننده به مدت سه روز در منطقه پدافند هوایی شمال شرق کشور با هم رقابت میکنند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد عدیده افزود : رشته های این مسابقات شامل حفظ یک جزء تا حفظ کل، قرائت، اذان و مفاهیم قرآن کریم است و تا فردا بیست و ششم ابان در مشهد ادامه دارد.
کرد: قرآن کریم، به انسانها کمک میکند تا زندگی بهتری داشته باشند و به سعادت دنیوی و اخروی دست پیدا کنند.
رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق ارتش، برگزاری مسابقات قرآن در سطوح مختلف را مهمترین و موثرترین راهکارها برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: این مسابقات علاوه بر شناسایی و معرفی قاریان و حافظان، فرصتی مناسب برای تقویت ارتباط افراد با قرآن کریم است و ارتقای سطح معنوی و اخلاقی جامعه را به دنبال دارد.