۲۵۰ شرکت کننده به مدت سه روز در منطقه پدافند هوایی شمال شرق کشور با هم رقابت میکنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق ارتش گفت: در این دوره از مسابقات

حجت الاسلام والمسلمین محمد عدیده افزود : رشته‌ های این مسابقات شامل حفظ یک جزء تا حفظ کل، قرائت، اذان و مفاهیم قرآن کریم است و تا فردا بیست و ششم ابان در مشهد ادامه دارد.

کرد: قرآن کریم، به انسان‌ها کمک می‌کند تا زندگی بهتری داشته باشند و به سعادت دنیوی و اخروی دست پیدا کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق ارتش، برگزاری مسابقات قرآن در سطوح مختلف را مهم‌ترین و موثر‌ترین راهکار‌ها برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: این مسابقات علاوه بر شناسایی و معرفی قاریان و حافظان، فرصتی مناسب برای تقویت ارتباط افراد با قرآن کریم است و ارتقای سطح معنوی و اخلاقی جامعه را به دنبال دارد.