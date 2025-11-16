مدیرعامل شرکت آب‌ و فاضلاب استان تهران نسبت به محدودیت ظرفیت آبخوان‌ها و ضرورت کاهش مصرف آب هشدار داد.

محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به محدودیت منابع آبی پایتخت گفت: طی یک سال گذشته حدود ۸۰ حلقه چاه جدید در تهران حفر شده که برداشت آب از عمق بالای ۱۰۰ متر صورت می‌گیرد تا کیفیت منابع حفظ شود.

به گفتهٔ او، در مجموع ۲۲۵۰ حلقه چاه در استان تهران وجود دارد که ۷۵۰ حلقه آن در شهر تهران فعال است، اما به دلیل سهم بالاتر تهران از منابع سطحی و محدودیت آبخوان‌ها، امکان توسعهٔ گستردهٔ چاه‌های جدید وجود ندارد.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط فعلی، تأمین آب نیازمند ترکیبی از اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت است؛ از جمله طرح انتقال آب از سد لار.

اردکانی افزود: هم‌اکنون در تهران ۱۶ مترمکعب در ثانیه از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود و در آبان‌ماه میزان برداشت روزانه به ۳ میلیون مترمکعب می‌رسد. مصرف روزانه آب در استان نیز حدود ۴ میلیون مترمکعب و مصرف سالانه ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

وی درباره سد لار گفت: ظرفیت این سد یک میلیارد مترمکعب است، اما بیشترین حجم ذخیره آن تاکنون۴۳۰ میلیون مترمکعب بوده و مابقی به دلیل نشتی از دست می‌رود.

وی از اجرای طرح انتقال آب‌های نشتی از طریق تونل به تهران خبر داد که تاکنون ۱۴ کیلومتر آن تکمیل شده و ۱۴ کیلومتر دیگر باقی مانده است. با اجرای کامل این طرح، سالانه ۱۶۵ میلیون مترمکعب آب قابل انتقال خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این پروژه ظرف دو سال آینده به پایان برسد.

مدیرعامل آبفای تهران میزان هدررفت آب در استان را ۲۲ درصد اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۹ و هفت دهم درصد آن هدررفت واقعی است و بخش دیگر شامل خطا‌های محاسباتی و هدررفت اجتناب‌ناپذیر است. به گفته او، وجود ۲۳ هزار کیلومتر شبکه توزیع، نوسازی را بسیار پرهزینه کرده، اما برنامه نشت‌یابی سالانه ادامه دارد.

اردکانی همچنین از الزام دستگاه‌های اجرایی به کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: عدم رعایت این مصوبه می‌تواند منجر به قطع موقت آب و رسانه‌ای شدن اسامی دستگاه‌ها شود.

او همچنین اعلام کرد که استفاده از وسایل کاهنده مصرف می‌تواند ۳۰ درصد کاهش مصرف ایجاد کند و شهروندان می‌توانند با تماس با شماره ۱۲۲ این تجهیزات را بدون پرداخت اولیه نصب کنند. هزینه به‌صورت اقساط ۱۲ماهه در قبض آب محاسبه می‌شود.

به گفته وی ۸۴ درصد مصرف آب تهران مسکونی است و شهرداری برای آبیاری فضای سبز مشترکین آب و فاضلاب نیست. مصارف صنعتی نیز حدود ۶۰ لیتر است و سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب پساب در صنایع برای خنک‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. خانوار‌هایی که تا ۱۲ مترمکعب در ماه آب مصرف کنند، با هزینه‌ای کمتر از ۹۰ هزار تومان در دوره ۳۵ روزه مواجه می‌شوند و برچسب «خوش‌مصرف» برای آنها صادر خواهد شد.