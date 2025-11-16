مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد: همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، استان یزد بار دیگر معطر به حضور پیکر‌های مطهر شهدای گمنام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ حرزاده با اشاره به تدفین دو شهید گمنام در ایام فاطمیه در استان یزد، افزود: یک شهید گمنام در منطقه بنستان بهاباد و یک شهید دیگر در محوطه مسجدصاحب الزمان در مسیر جاده میبد–ندوشن تدفین خواهند شد. همچنین پنج شهید دیگر در مراحل آزمایش‌های ژنتیک و شناسایی هستند که پس از تأیید نهایی، خانواده‌های معزز آنان از چشم‌انتظاری خارج خواهند شد.

سرهنگ حرزاده با بیان اینکه پیکر‌های مطهر شهدا همراه با آن دو شهید اعلام‌شده وارد استان یزد می‌شوند، گفت: این عزیزان در شهر‌ها و محافل مختلف مورد تجلیل و تکریم مردم قرار خواهند گرفت.

وی افزود: شهدای گمنام روز سه‌شنبه وارد استان یزد شده و در ساعت ۱۵ در فرودگاه یزد با حضور مسئولان و مردم مورد استقبال قرار می‌گیرند و پیکر شهدا پس از انتقال به معراج شهدا، در امامزاده سیدجعفر (ع) واقع در بلوار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و مردم شهرستان یزد می‌توانند در روز‌های آینده برای زیارت به این مکان مراجعه کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تصریح کرد: یک برنامه سراسری تشییع در روز شهادت حضرت زهرا (س) در سراسر کشور برگزار می‌شود. در یزد نیز مراسم تشییع صبح دوشنبه ساعت ۸ از امامزاده جعفر (ع) به سمت میدان امیرچخماق انجام خواهد شد و سپس پیکر‌های مطهر به شهرستان‌های تعیین‌شده منتقل می‌شوند.

سرهنگ حرزاده همچنین از برگزاری مراسم وداع با شهدای گمنام در امامزاده جعفر خبر داد و گفت: این برنامه که به‌صورت سراسری در کشور اجرا می‌شود، با عنوان «مراسم وداع» و «تجمع بانوان فاطمی» در آستان مقدس امامزاده جعفر برگزار خواهد شد.

وی در پایان از همراهی مردم و مسئولان در برگزاری مراسم تکریم شهدا قدردانی کرد.