به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده گفت: عملیات کابل کشی کانالی برای توسعه شبکه فیبر نوری و اجرای طرح‌های اختصاصی در شهر الوان از توابع شهرستان کرخه توسط تیم فنی و عملیاتی شبکه مخابرات منطقه خوزستان و با نظارت اداره مخابرات شهرستان شوش اجرایی شد.

وی افزود: این عملیات با کابل‌کشی کانالی فیبر نوری بین حوضچه‌ها به طول یک هزار و ۱۰۰ متر در شهر الوان از توابع شهرستان کرخه (شوش) اجرا شد.

فلاح زاده اظهار داشت: با انجام کابل‌کشی بین حوضچه‌ها، امکان توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری و ایجاد بستر لازم برای کابل‌کشی فیبر نوری و اتصال فیبر دو سایت همراه اول از پروژه فاز ۱۰، دو طرح اختصاصی بانک صادرات و بانک کشاورزی و نصب ۲۳ پورت FAT فراهم شده است.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان تصریح کرد: همچنین در نتیجه این عملیات، سه حوزه انتخاباتی شهر الوان به شبکه فیبر نوری متصل می‌شود که موجب افزایش پایداری و سرعت ارتباطات خواهد شد.

گفتنی است؛ مخابرات منطقه خوزستان اجرای این طرح را گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در شهر الوان از توابع شهرستان کرخه می‌داند.