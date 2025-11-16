پخش زنده
ثبت ۲۳.۲ میلیمتر بارش باران در سردشت ،۱۹.۷ میلیمتردر موسالان و ۳۷.۶ میلیمتر در شلماش خوشحالی کشاورزان سردشتی را در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره هواشناسی سردشت اعلام کرد : بارش باران که از ساعت ۴ بامداد روز گذشته در سردشت آغاز شده، امروز نیز ادامه یافته و موجب افزایش رطوبت خاک و بهبود شرایط کشاورزی در منطقه شده است.
به گفته سیدمصطفی رحیمی، براساس ثبتهای ۲۴ ساعت گذشته، بارانسنجی سردشت ۱۱.۷ میلیمتر، بارانسنجی موسالان ۱۰.۱ میلیمتر و بارانسنجی شلماش ۱۹.۸ میلیمتر بارندگی را گزارش کردهاند.
وی افزود: همچنین مجموع بارندگی ثبتشده از روز گذشته تا امروز در بارانسنجی سردشت ۲۳.۲ میلیمتر، موسالان ۱۹.۷ میلیمتر و شلماش ۳۷.۶ میلیمتر بوده است.
بارش باران باعث خوشحالی کشاورزان و باغداران سردشت شده است؛ بهویژه در مناطقی که محصولات باغی و دیم به شدت به بارشهای پاییزی نیاز داشتند. کشاورزان میگویند این میزان بارش میتواند بخشی از نگرانیها درخصوص کاهش رطوبت خاک و آسیب به محصولات را کاهش دهد.
هواشناسی اعلام کرده سامانه بارشی همچنان فعال است و احتمال بارشهای پراکنده در ساعات آینده وجود دارد.