مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: شهرستان تالش در ۲۴ ساعت گذشته، کمترین و بیشترین دمای استان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با توجه به اقلیم متنوع شهرستان تالش و برخورداری این شهرستان از طبیعت کوهستانی، ساحلی و جنگلی، کم‌ترین دمای گیلان در شبانه روز گذشته ۹ درجه سلسیوس از منطقه اسب وونی و بییشترین دمای استان از منطقه لیسار این شهرستان با ۲۰ درجه سلسیوس گزارش شد.

وی با اشاره به تنوع ساختار طبیعت گیلان، افزود: مجاورت گیلان با دریای خزر و ماندگاری رطوبت هوای ساحلی در دامنه شمالی رشته کوه البرز و همچنین وزش باد‌های موسمی، آب و هوای استان را به طبیعتی ۴ فصل تبدیل کرده است.