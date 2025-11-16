پخش زنده
وزیر نیرو گفت: رمز ماندن شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی، بینالمللی شدن این شرکتها وحرکت به سمت تقاضای واقعی بازارهای دنیا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس علی آبادی وزیر نیرو در خصوص اهمیت صادرات تجیهزات برق گفت : صدور محصول یا خدمات دانشبنیان باید راهبرد آینده اقتصاد ایران باشد.
علی آبادی افزود: رمز ماندن شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی، بینالمللی شدن این شرکتها وحرکت به سمت تقاضای واقعی بازارهای دنیا است این دو رویکرد باعث میشود در بازارها بمانیم و رشد کنیم.
گزارش از معصومه مرزبند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما