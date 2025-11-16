به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امانی در رزمایش تبیین نقش دستگاه‌های متولی در ذخیره سوخت جایگزین با اشاره به هدف این رزمایش گفت: آمادگی دستگاه‌های متولی در فصل سرما پس از قطع احتمالی گاز و شناسایی شکاف‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در جذب سوخت جایگزین نسبت به پارسال با کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی روبرو هستیم، افزود: از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهیم نیازهای خود را برای تأمین سوخت جایگزین اعلام کنند تا اقدامات لازم انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری گفت: این شرکت در تأمین سوخت جایگزین از آمادگی کامل برخوردار است و هیچ‌گونه کمبود سوختی وجود ندارد.