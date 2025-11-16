فیلم «سه ثانیه»، مستند «نان کامل» و فصل دوم مجموعه «مردان سایه»، از شبکه‌های نمایش، یک و تهران، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «سه ثانیه»، که بازسازی یکی از حساس‌ترین رقابت‌های تاریخ بسکتبال جهان است، امشب از شبکه نمایش پخش می‌شود و زندگی و تلاش تیم ملی بسکتبال شوروی را در مسیر یک پیروزی تاریخی به تصویر می‌کشد.

«سه ثانیه»، به کارگردانی آنتون مگردیچف، ساعت ۲۳، پخش و دوشنبه ۲۶ آبان در ساعت‌های ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: تیم بستکتبال شوروی خود را برای بازی‌های المپیک ۱۹۷۲ مونیخ آماده می‌کند که فدراسیون تصمیم می‌گیرد مربی شناخته شده تیم را برکنار کرده و مربی جدیدی انتخاب کند. سرپرست تیم یکی از دوستان خود را معرفی می‌کند که یک مربی جنگجو، اما چندان شناخته شده نیست. مربی جدید ساختار تیم را تغییر داده و به صورت غیر منتظره‌ای در کنفرانس مطبوعاتی اعلام می‌کند که قصد دارد تیم بسکتبال آمریکا را شکست دهد و ...

بازیگران فیلم «سه ثانیه» شامل چهره‌های مطرح سینمای روسیه از جمله ولادیمیر ماشکوف، اندری سمولیاکوف، ایوان کولسنیکوف، کیریل زایتسف، جیمز تراتاس، سرگئی گارماش، مارات باشاروف، ویکتوریا تولوگانووا، الکساندرا ریونکو، جان سیویج و اولیور مورتون هستند که هر یک با نقش‌آفرینی‌های قابل‌توجه خود به روایت درام ورزشی و تاریخی این فیلم عمق بیشتری بخشیده‌اند.

مستند «نان کامل»، از مجموعه برنامه «ثریا»، امشب از شبکه یک پخش می‌شود، اثری تحلیلی که به بررسی پیامد‌های سبوس‌گیری از آرد، نقش نان کامل در پیشگیری از بیماری‌ها و چالش‌های تولید آرد و نان کامل در کشور می‌پردازد.

مستند «نان کامل»،با نگاهی آسیب‌شناسانه به یکی از مهم‌ترین موضوعات تغذیه‌ای کشور پخش می شود. این مستند با روایتی تکان‌دهنده، غفلت چندین ساله در فرآیند تولید مهم‌ترین کالای سفره ایرانیان یعنی نان را بررسی می‌کند، غفلتی که با سبوس‌گیری از آرد، بخش مهمی از غنای طبیعی نان را از بین برده و زمینه‌ساز رشد بیماری‌های غیرواگیر شده است.

در این مستند، ضمن بررسی میزان ارتباط بیماری‌های غیرواگیر با سبک زندگی و تغذیه مردم، نقش نان کامل در پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت عمومی تبیین می‌شود. «نان کامل» همچنین به چالش‌های موجود در تولید آرد کامل، نوآوری‌های صورت‌گرفته توسط مبتکران ایرانی در ساخت دستگاه‌های ویژه این نوع تولید و نیز کم‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های کارخانه‌ها و نانوایی‌های عرضه‌کننده نان کامل می‌پردازد.

این اثر در مرکز سیمرغ سیما تهیه شده است و ساعت ۲۳، پخش می شود.

فصل دوم مجموعه «مردان سایه»، از شبکه تهران پخش می شود.

این مجموعه سیاسی-اجتماعی که پخش فصل اول آن از ۱۷ آبان‌ آغاز شده بود، به کارگردانی «فرد گارب» و «ژان مارک برتلو» تولید شده و به بررسی فساد سیاسی و پشت‌پرده‌های قدرت در فرانسه می‌پردازد.

در فصل جدید، داستان با پیچیدگی‌های بیشتری پیش می‌رود و ابعاد تازه‌ای از جنگ قدرت و تلاش برای کنترل افکار عمومی روشن می‌شود. در این فصل نیز بازیگران شاخصی، چون «برونو وولکوویچ»، «گرگوری فیتوسی» و «فیلیپ مانیان» ایفای نقش می‌کنند.

مجموعه، هر شب ساعت ۲۳، پخش و روز بعد ساعت ۱۱، بازپخش می‌شود.