وزیر خارجه مصر به منظور بررسی آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران و مسیر همکاری‌های جاری، با همتای ایرانی خود و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تماس تلفنی برقرار کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت امور خارجه مصر، صبح امروز (یکشنبه)، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «بدر عبد العاطی» وزیر خارجه این کشور، به‌صورت تلفنی با سید «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت‌و‌گو کرده است تا روند پیشرفت پرونده هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این اطلاعیه، در این تماس‌ها، عبد العاطی بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها، ایجاد اعتماد متقابل و فراهم کردن شرایط لازم برای ادامه همکاری‌ها تأکید کرده است.

وزارت خارجه مصر همچنین اعلام کرد که عبدالعاطی بر ضرورت استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات و دستیابی به توافقی جامع که منافع همه طرف‌ها را در نظر بگیرد، تأکید نموده است.

طبق این اطلاعیه، در این گفت‌و‌گو‌ها همچنین به تحولات مرتبط با نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخته شده و عبد العاطی بر اهمیت ادامه گفت‌و‌گو‌ها در چارچوب سازوکار‌های چندجانبه تأکید کرده است؛ سازوکار‌هایی که به گفته وی می‌توانند نظام منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کرده و امنیت و ثبات جهانی را ارتقا دهند.