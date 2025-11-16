پخش زنده
امروز: -
اجلاس استانی نماز با عنوان «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوریهای نوین و راهبردی» در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیتالله شعبانی موثقی، نماینده ولیفقیه در استان همدان و امام جمعه همدان در این اجلاس بر نقش مادران در تربیت دینی فرزندان و تأثیر رفتار والدین بر گرایش فرزندان به نماز و دعوت به اقامه نماز خانوادگی توسط مادران و نقد به غیبت مسئولان آموزشی در نماز جماعت مدارس تاکید کرد.
او افزود: نماز بهعنوان لذت معنوی و منبع آرامش، نه صرفاً یک تکلیف شرعی یاد شود.
استاندار همدان هم گفت: نماز بهعنوان عامل امیدآفرینی و اعتمادسازی در جامعه، بهویژه برای نسل جوان است.
حمید ملانوری شمسی دستور تجهیز نمازخانههای مدارس بدون فرش با مشارکت خیرین و حمایتهای استانداری تا پایان سال را داد و بر برنامهریزی برای ساخت نمازخانههای جدید در مدارس بدون فضای مناسب تا پایان سال آینده تاکید کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس نیز گفت: نماز ستون اصلی تربیت دینی و اخلاقی جامعه است، اگر میخواهیم نسل آینده را با هویت اسلامی و انقلابی تربیت کنیم، باید نماز را در متن زندگی آنان قرار دهیم.
حمیدرضا حاجی بابایی با تأکید بر نقش خانوادهها، مدارس و مسئولان فرهنگی در ترویج نماز، افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در مسیر حمایت از زیرساختهای فرهنگی و معنوی، از برنامههای توسعهای در حوزه اقامه نماز حمایت خواهد کرد.
حجتالاسلام ولیخانی، رئیس مرکز تخصصی نماز کشور هم با اشاره به تأثیر نماز بر کاهش اضطراب در خانوادهها و اهمیت آن در تربیت نسل نو بر معرفی فعالیتهای مرکز تخصصی نماز در تولید محتواهای مکتوب و چندرسانهای، تربیت استاد و کارشناس، و بهرهگیری از فناوریهای نوین، اعلام آمادگی برای همکاری با مدارس، دانشگاهها و خانوادهها در ترویج نماز و کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
حجتالاسلام حسنیحلم، دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان هم نماز را زیباترین و پرتکرارترین واژه قرآن دانست و بر ضرورت جاری شدن مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.
توصیه به تشکیل شورای نماز در مدارس و ادارات، برگزاری نشستهای منظم، و توجه به مفاد توافقنامههای ابلاغی از دیگر موارد مطرح شده در این اجلاس بود.
در این مراسم همچنین از پوستر رسمی سرود «اقامه نماز» با شعر مریم برزگر و تهیهکنندگی ستاد اقامه نماز استان همدان رونمایی شد.
این اثر با هدف ترویج فرهنگ نماز در میان نسل نو طراحی و تولید شده است.
در جریان اجلاس، یکی از مدیران بازنشسته و دغدغهمند نسبت به وضعیت نمازخانههای مدارس، بهعنوان دستیار استاندار در حوزه نظارت بر زیرساختهای نماز مدارس منصوب شد تا پیگیریهای اجرایی در این زمینه با جدیت بیشتری دنبال شود.
در پایان مراسم، از هم از اقشار مختلف مردم از جمله فعالان و خادمین نماز، ائمه جماعات، ورزشکاران، مدیران دستگاههای اجرایی، دانشآموزان، فعالان حوزه مهدویت و مدیرکل صداوسیمای استان همدان با اهدای لوح و هدایای فرهنگی تجلیل شد.