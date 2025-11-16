به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی با اشاره به ثبت روزانه ۵۸ ازدواج گفت: از ابتدای امسال تاکنون ثبت ازدواج در استان روند کاهشی داشته و از ۶۱ مورد مدت مشابه پارسال به ۵۸ مورد رسیده است.

سعید احمدی افزود: امسال، ۱۲ هزار و ۵۰۵ مورد ازدواج در پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده، در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۰۵ مورد بود.

احمدی، با اشاره به کاهش ۷۰۰ موردی ثبت ازدواج در هفت ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال اظهارکرد: این در حالی است که آمار طلاق در استان رو به افزایش است.

وی گفت: در این مدت بیش از چهارهزار و ۶۰۰ مورد طلاق در استان به ثبت رسیده که ۶.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی، درخصوص آمار طلاق‌های زیر یک سال در استان این مدت هم افزود: در این مدت ۲۳۷ مورد طلاق زیر یک سال در استان ثبت شده که امیدواریم روند این نوع طلاق‌ها کاهش یابد.