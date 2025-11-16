پخش زنده
جمعی از بزرگان و معتمدان جامعه اهل حق استان کرمانشاه با منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این نشست مهمترین دغدغهها، مطالبات و پیشنهادات جامعه اهل حق در حوزههای عمرانی، کشاورزی و خدماترسانی مطرح شد.
بزرگان اهل حق در این دیدار، ضرورت تسریع در بهرهبرداری از سد زمکان دالاهو را یکی از اولویتهای جدی خود عنوان کردند.
استاندار در پاسخ با تأکید بر اهمیت این پروژه برای توسعه منطقه گفت: ایرادات فنی و موانع بهرهبرداری از سد زمکان در حال رفع است و این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم.
در ادامه، درخواست ارتقای مرکز درمانی گهواره به عنوان مطالبه مهم مردم منطقه مطرح شد.
حبیبی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای سلامت در دالاهو اعلام کرد: این مرکز حتماً تجهیز و ارتقا خواهد یافت تا خدمات درمانی مطلوبتری به مردم ارائه شود.
همچنین بزرگان اهل حق بر لزوم حمایت گسترده از کشاورزی دالاهو به دلیل ظرفیتهای ویژه این شهرستان تأکید کردند.
استاندار در اینباره گفت: کشاورزی، مزیت جدی دالاهوست، این شهرستان در حوزه باغات و شیلات ظرفیتهای کم نظیری دارد و حمایت از آن در دستور کار استان قرار دارد.
در بخش دیگری از جلسه، تحت پوشش قرار گرفتن دهستان حیدریه در سامانه گرمسیری نیز مطرح شد.
حبیبی با اشاره به اهمیت این درخواست، برای پیگیری موضوع قول مساعد داد.
در این دیدار همچنین دیگر مطالبات جامعه اهل حق استان در حوزههای مختلف، مطرح و درباره آن همفکری و هم اندیشی شد.
استاندار کرمانشاه در جمعبندی سخنان خود با قدردانی از صراحت و دقت پیشنهادات مطرحشده اظهار داشت: نظام اسلامی و دولت سیزدهم در خدمترسانی هیچ تفاوتی میان شهروندان قائل نیستند؛ همه ایرانیان، از مرز تا پایتخت و با هر آیین و قومیت، زیر پرچم جمهوری اسلامی برابر هستند و از مواهب آن بهرهمند خواهند بود.