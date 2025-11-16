برگزاری لیگ کانوپولو در دریاچه آزادی
رقابتهای نیمفصل نخست لیگ کانوپولو آقایان با حضور ۹ تیم از فردا در دریاچه آزادی تهران آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نخست لیگ کانوپولو آقایان سال ۱۴۰۴ روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان در دریاچه آزادی تهران برگزار خواهد شد. این رقابتها نخستین فرصت جدی برای تیمها در مسیر دستیابی به عنوان قهرمانی فصل جدید به شمار میرود.
در این دوره از لیگ، تیمهای شهرداری مراغه، شهید جهانآرا اهواز، شهید رسولی نوشهر، واریان البرز، ایرانیان لاهیجان، پارسیان زاگرس، پارس فراجا، پیسابان تهران و مجتمع گل نرگس نوشهر با ترکیبهایی متشکل از ملیپوشان و استعدادهای جوان به مصاف یکدیگر میروند.
لیگ کانوپولو آقایان به عنوان یکی از پرهیجانترین رویدادهای تقویم قایقرانی کشور، علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم، نقش مهمی در استعدادیابی و رشد فنی ورزشکاران کانوپولو ایفا میکند.
فدراسیون قایقرانی اعلام کرده است که این رقابتها با رعایت کامل استانداردهای فنی و داوری برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری منظم لیگ، افزایش سطح آمادگی تیمها برای حضور در رویدادهای بینالمللی آینده است.