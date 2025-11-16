به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: سی‌وپنجمین جشنواره تئاتر استان یزد از فردا با اجرای ۱۰ نمایش صحنه‌ای و ۷ نمایش خیابانی آغاز و مراسم اختتامیه آن روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. به گفته وی، از مجموع ۴۶ اثر ارسال‌شده به دبیرخانه، ۱۷ اثر پس از ارزیابی هیئت انتخاب به مرحله نهایی راه یافتند.

حجت الاسلام دانشی افزود: شهرستان‌های اردکان، بافق، زارچ، بهاباد، اشکذر، میبد، خاتم و یزد در این دوره از جشنواره دارای اثر نمایشی هستند و نمایش‌ها در مدت شش روز در تالار‌ها و فضا‌های نمایشی استان یزد اجرا خواهند شد.

وی ضمن گرامیداشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، از جایگاه هنرمندان و اهالی مطالعه در شکل‌دهی فرهنگ عمومی قدردانی کرد و گفت: جشنواره امسال با محوریت ارتقای دانش هنرمندان، ساماندهی فعالیت‌های نمایشی، حمایت از گروه‌های تئاتری و فراهم‌سازی بستر اجرای عمومی آثار برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با اشاره به سابقه دیرینه هنر نمایش در فرهنگ ایرانی–اسلامی تصریح کرد: تئاتر هنری فاخر و ریشه‌دار است که قرن‌ها نقش مؤثری در انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی داشته و امروز نیز در جریان پویای هنر معاصر، جایگاهی برجسته دارد.

حجت الاسلام دانشی اعلام کرد آیین افتتاحیه این جشنواره با ادای احترام به یکی از شهدای والامقام انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و از مردم، هنرمندان و علاقه‌مندان دعوت کرد تا در رویداد‌های این جشنواره حضور فعال داشته باشند.