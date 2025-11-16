با بیان اینکه زبان فارسی در سراسر جهان میراثی گران‌بهاست که تمدن‌ها و فرهنگ‌ها را به هم گره زده‌ است، گفت: بنیاد سعدی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌است آموزش زبان فارسی را در سراسر جهان نظام‌مند و جذاب‌تر کند.

وی ادامه داد: امسال ابتکاری تازه داشتیم و با راه اندازی پویش کتاب فارسی من، از فارسی‌آموزان غیرایرانی که با کتاب‌های درسی بنیاد سعدی، فارسی می‌خوانند خواستیم عکس یادگاری خود را همراه با معلم و کتاب‌هایشان برای ما ارسال کنند. هدف این بود که تصویری واقعی و زنده از گستره جهانی فارسی‌آموزی ارائه دهیم.

او با اشاره به استقبال چشمگیر از فراخوان بنیاد سعدی افزود: تعداد زیادی عکس از گوشه‌ و کنار جهان برای ما ارسال شد. فارسی‌آموزان تلاش کرده بودند عکس خود را در کنار مناظر طبیعی، بناهای تاریخی و نمادهای فرهنگی کشورشان ثبت کنند.

رئیس بنیاد سعدی تصریح کرد: استقبال مردم دیگر کشورها مسئولیت ما را هم بیشتر می‌کند. ادامه این مسیر بستگی به همت ما و امکاناتی دارد که بتوانیم فراهم کنیم تا پاسخگوی این علاقه‌مندی گسترده باشیم.

حداد عادل بر نقش هفته کتاب در توجه بیشتر جامعه به زبان و ادبیات فارسی نیز تأکید کرد و گفت: زبان فارسی بدون کتاب و بدون پیوند با میراث مکتوب خود معنا پیدا نمی‌کند.