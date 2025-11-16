فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: سومین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در شش شهرستان تابعه غرب استان تهران به اجرا درآمد.

دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد

دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علیزاده گفت: در جریان اجرای این طرح و با هماهنگی مرجع قضائی، تعداد ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در این عملیات ۶۷۹ تیغه سلاح سرد ، ۴ قبضه سلاح گرم و بیش از ۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف گردید و ۸۱ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در پی اجرای این طرح امنیتی، تعداد ۱۶۱ دستگاه خودرو و ۹۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف و با پلاک مخدوش توقیف و از چرخه تردد خارج شد.

رئیس پلیس غرب استان تهران همچنین از شناسایی و دستگیری ۷۸ سارق و کشف ۱۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی خبر داد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به پاکسازی ۱۵۳ پاتوق اوباش و حاملان سلاح سرد در این شهرستان‌ها گفت: ۸۵ واحد صنفی و قهوه‌خانه که به‌عنوان پاتوق این افراد مورد استفاده قرار می‌گرفتند، نیز پس از هماهنگی قضائی پلمب شدند.